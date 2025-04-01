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1 квітня, 14:17
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Майонез в домашніх умовах: перевірений рецепт на 10 хвилин

Марта Касіянчук

Домашній майонез набуває все більшої популярності серед споживачів, які цінують його кращі смакові якості та натуральність порівняно з магазинними сортами. Цей універсальний соус додають до других страв і салатів.

Приготувати швидкий майонез вдома вийде у кожного. 24 Канал ділиться рецептом домашнього майонезу.

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Домашній майонез – класичний рецепт

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:  
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування:

  1. Яйця розбийте в чашу блендера, додайте сіль, цукор і гірчицю.
     
  2. Збийте блендером інгредієнти до однорідності.
     
  3. Потім, продовжуючи рухати блендером вгору-вниз, збивайте масу, додаючи в неї масло.
     
  4. Як тільки соус загусне, влийте лимонний сік і збийте ще раз. 

Готово!

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