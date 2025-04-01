1 квітня, 14:17
Майонез в домашніх умовах: перевірений рецепт на 10 хвилин
Домашній майонез набуває все більшої популярності серед споживачів, які цінують його кращі смакові якості та натуральність порівняно з магазинними сортами. Цей універсальний соус додають до других страв і салатів.
Приготувати швидкий майонез вдома вийде у кожного. 24 Канал ділиться рецептом домашнього майонезу.
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Домашній майонез – класичний рецепт
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 2 чайні ложки гірчиці;
– 250 мілілітрів рослинної олії;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Приготування:
- Яйця розбийте в чашу блендера, додайте сіль, цукор і гірчицю.
- Збийте блендером інгредієнти до однорідності.
- Потім, продовжуючи рухати блендером вгору-вниз, збивайте масу, додаючи в неї масло.
- Як тільки соус загусне, влийте лимонний сік і збийте ще раз.
Готово!
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