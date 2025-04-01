Майонез в домашніх умовах: перевірений рецепт на 10 хвилин

Домашній майонез набуває все більшої популярності серед споживачів, які цінують його кращі смакові якості та натуральність порівняно з магазинними сортами. Цей універсальний соус додають до других страв і салатів.

Приготувати швидкий майонез вдома вийде у кожного. 24 Канал ділиться рецептом домашнього майонезу. Читайте також Це дуже смачно: неймовірний паштет з 3 інгредієнтів для бутербродів нашвидкуруч Домашній майонез – класичний рецепт Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 2 чайні ложки гірчиці;

– 250 мілілітрів рослинної олії;

– 1 столова ложка лимонного соку. Приготування: Яйця розбийте в чашу блендера, додайте сіль, цукор і гірчицю.

Збийте блендером інгредієнти до однорідності.

Потім, продовжуючи рухати блендером вгору-вниз, збивайте масу, додаючи в неї масло.

Як тільки соус загусне, влийте лимонний сік і збийте ще раз. Готово! Теж смачно: морквяно-сирна намазка