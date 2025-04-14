14 квітня, 08:32
Недорога домашня ковбаса лише за годину: найкращий рецепт на Великдень
Домашня ковбаса – обовʼязковий атрибут великоднього столу. І зробити її можна без зайвих зусиль та витрат часу.
Домашня ковбаса лише за годину – це чудова пропозиція для тих, хто матиме чимало святкових клопотів. Не варто ускладнювати собі життя, краще приберегти сили на святкування або часу з рідними, розповідає 24 Канал.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 3 ковбаси
Інгредієнти:
– 900 грамів курячих стегенець без кісток;
– 1 пакетик желатину (15 грамів);
– 2 столові ложки легкого майонезу;
– часник, приправи, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Промиваємо курку та ретельно видаляємо всі кісточки.
- Шкіру зі стегон залишаємо — вона надасть ковбасі соковитості й багатшого смаку.
- Нарізаємо куряче м’ясо дрібними шматочками — приблизно до 2 сантиметрів.
- Часник подрібнюємо та додаємо до мʼяса.
- Також солимо, перчимо та додаємо спеції.
- Вмішуємо 2 ложки майонезу і залишаємо на 10 хвилин.
- Додаємо желатин і знову ретельно перемішуємо.
- Викладаємо частину підготовленого фаршу на харчову плівку, щільно загортаємо, формуючи ковбаску. Виходить приблизно 3 ковбаски.
- Кожну ковбаску додатково загортаємо у фольгу для запікання.
- Випікаємо при 180 градусах до 1 години.
- Охолоджуємо і залишаємо в холодильнику до святкування.
Смачного!
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