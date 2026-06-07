Піца виходить як у піцерії: Лілія Цвіт показала свій домашній рецепт
Домашня піца має одну перевагу, якої не дасть жодна доставка. Можна самостійно контролювати товщину тіста та кількість улюбленої начинки.
Для хорошої піци не потрібні дорогі інгредієнти, набагато важливіше правильно приготувати основу. Саме від тіста залежить, чи вийдуть бортики рум’яними, а середина – м’якою та легкою, зазначає Лілія Цвіт.
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Як швидко приготувати домашню піцу?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
Для тіста:
– 250 мілілітрів води;
– 3 грами сухих дріжджів або 9 грамів пресованих дріжджів;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка олії;
– 350 грамів борошна.
Для начинки:
– кетчуп до смаку;
– салямі до смаку;
– оливки до смаку;
– твердий сир до смаку.
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Приготування:
- У велику миску налийте ледь теплу воду.
- Додайте цукор, сіль і дріжджі, після чого добре перемішайте, щоб дріжджі повністю розчинилися.
- Влийте олію та ще раз перемішайте. Поступово всипте просіяне борошно й почніть замішувати тісто дерев’яною лопаткою або звичайною ложкою.
- Коли всі інгредієнти об’єднаються в однорідну масу, залиште тісто на 10 хвилин. За цей час клейковина набухне, і працювати з ним буде значно легше.
- Поверніться до тіста та почніть активно вимішувати його приблизно 10 хвилин. Воно буде досить рідким і липким, але додаткового борошна додавати не потрібно.
- Найкраще вимішувати його лопаткою, ніби витягуючи й розтягуючи масу. Наприкінці тісто стане гладким, еластичним і почне краще відставати від інструмента. Робочу поверхню злегка змастіть олією та викладіть тісто.
- Обережно розтягніть його у великий прямокутник, а потім складіть конвертом.
- Сформуйте кулю, переверніть швом донизу, накрийте мискою й залиште підходити приблизно на 1,5 години. За цей час тісто добре збільшиться в об’ємі та наповниться великими повітряними бульбашками.
- Готове тісто розділіть на дві рівні частини. Із цієї кількості виходять дві піци діаметром приблизно 26 сантиметрів. Оскільки тісто залишається м’яким і вологим, руки краще змастити олією.
- Саме така консистенція дозволяє отримати тонку основу з хрусткими бортиками.
- Перекладіть одну частину тіста на аркуш пергаменту та руками надайте їй форму круга.
- Качалку використовувати не потрібно. Сформований корж перекладіть у форму або на деко.
- Поверхню обов’язково змастіть кетчупом або іншим томатним соусом. Салямі наріжте тонкими скибочками й рівномірно розподіліть по основі. Додайте нарізані оливки.
- Начинки не повинно бути занадто багато – так тісто краще пропечеться і залишиться хрустким.
- Зверху щедро посипте тертим сиром. Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 220 градусів, у режимі нижнього нагріву з конвекцією приблизно 10 – 15 хвилин.
- Точний час залежить від особливостей духовки, тому варто орієнтуватися на рум’яні бортики та добре розплавлений сир.
- Готова піца виходить тонкою, м’якою всередині, з хрусткою золотистою скоринкою та характерними повітряними бульбашками, як у хорошій піцерії.