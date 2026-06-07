Піца виходить як у піцерії: Лілія Цвіт показала свій домашній рецепт

Домашня піца має одну перевагу, якої не дасть жодна доставка. Можна самостійно контролювати товщину тіста та кількість улюбленої начинки.

Для хорошої піци не потрібні дорогі інгредієнти, набагато важливіше правильно приготувати основу. Саме від тіста залежить, чи вийдуть бортики рум’яними, а середина – м’якою та легкою, зазначає Лілія Цвіт.

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Як швидко приготувати домашню піцу?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

Для тіста:

– 250 мілілітрів води;

– 3 грами сухих дріжджів або 9 грамів пресованих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка олії;

– 350 грамів борошна.

Для начинки:

– кетчуп до смаку;

– салямі до смаку;

– оливки до смаку;

– твердий сир до смаку.

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Приготування: