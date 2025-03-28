28 березня, 15:59
Завжди виходить: готуємо домашнє згущене молоко
Згущене молоко – ці ласощі пам'ятають багато ще з дитинства. Щоправда, магазинне згущене молоко може бути низької якості, а то й зовсім шкідливим.
Не біда – зробити його вдома легко, й знадобиться всього 4 інгредієнти. Як приготувати варене згущене молоко вдома розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Домашнє варене згущене молоко
- Час: 35 хвилин (3 години варіння)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 1 літр молока;
– 0,5 кілограма цукру;
– 10 грамів цукру ванільного;
– 5 грамів соди харчової.
Приготування:
- У каструлю налийте молоко і поставте грітися на середній вогонь.
- Коли воно стане теплим, додайте звичайний і ванільний цукор, соду. Мішайте віничком, поки цукор не розчиниться.
- Прикрутіть вогонь до мінімального і варіть 2,5 – 3 години, час від часу помішуючи. Готуйте, поки молоко не загусне і не стане карамельного кольору. Об'єм має зменшитися майже на половину.
- Потім дайте трохи охолонути. Готове згущене молоко розлийте по банках, закрийте кришками й поставте у холодильник.
Готово!
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