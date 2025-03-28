Завжди виходить: готуємо домашнє згущене молоко

Згущене молоко – ці ласощі пам'ятають багато ще з дитинства. Щоправда, магазинне згущене молоко може бути низької якості, а то й зовсім шкідливим.

Не біда – зробити його вдома легко, й знадобиться всього 4 інгредієнти. Як приготувати варене згущене молоко вдома розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

Читайте також Не кришиться і не липне: рецепт ідеальної глазурі на вашу паску

Домашнє варене згущене молоко

Час: 35 хвилин (3 години варіння)

35 хвилин (3 години варіння) Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 0,5 кілограма цукру;

– 10 грамів цукру ванільного;

– 5 грамів соди харчової.

Приготування:

У каструлю налийте молоко і поставте грітися на середній вогонь.

Коли воно стане теплим, додайте звичайний і ванільний цукор, соду. Мішайте віничком, поки цукор не розчиниться.

Прикрутіть вогонь до мінімального і варіть 2,5 – 3 години, час від часу помішуючи. Готуйте, поки молоко не загусне і не стане карамельного кольору. Об'єм має зменшитися майже на половину.

Потім дайте трохи охолонути. Готове згущене молоко розлийте по банках, закрийте кришками й поставте у холодильник.

Готово!

Теж смачно: як приготувати шоколадний панеттоне.