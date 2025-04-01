Ті самі, що зібрали мільярди переглядів: готуємо дубайські цукерки не за всі гроші світу

Шанувальники знаменитого дубайського шоколаду знайдуть для себе багато цікавого і в цукерках з цієї начинкою. Ласощі, які продаються в магазинах за високими цінами, можна легко відтворити в домашніх умовах.

Домашні дубайські цукерки вийдуть добре з першого разу. Рецептом дубайських цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на @gotuemo_z_Katuchkoyu. Читайте також Змішати все, в духовку і готово: рецепт неймовірно простого і смачного кексу до чаю Дубайські цукерки Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 100 грамів пасти фісташкової;

– 250 грамів тісто катаїфі;

– 250 грамів молочного шоколаду;

– 80 грамів масла вершкового. Приготування: Наріжте тісто катаїфі на невеликі шматочки. Обсмажте його на вершковому маслі або трохи підсушіть на сухій сковороді, весь час помішуючи.

Добре перемішайте тісто з фісташковою пастою.

Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Змастіть ним силіконові формочки та підморозьте 5 – 10 хвилин у морозильній камері.

Викладіть начинку у формочки та залийте рештою шоколаду. Помістіть в морозильну камеру.

Цукерки готові, коли затвердіють. Тепер можете похрумтіти. Смачного! Теж приготуйте: домашні іриски з 3 інгредієнтів.