1 квітня, 12:39
Ті самі, що зібрали мільярди переглядів: готуємо дубайські цукерки не за всі гроші світу
Шанувальники знаменитого дубайського шоколаду знайдуть для себе багато цікавого і в цукерках з цієї начинкою. Ласощі, які продаються в магазинах за високими цінами, можна легко відтворити в домашніх умовах.
Домашні дубайські цукерки вийдуть добре з першого разу. Рецептом дубайських цукерок ділиться 24 Канал з посиланням на @gotuemo_z_Katuchkoyu.
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Дубайські цукерки
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів пасти фісташкової;
– 250 грамів тісто катаїфі;
– 250 грамів молочного шоколаду;
– 80 грамів масла вершкового.
Приготування:
- Наріжте тісто катаїфі на невеликі шматочки. Обсмажте його на вершковому маслі або трохи підсушіть на сухій сковороді, весь час помішуючи.
- Добре перемішайте тісто з фісташковою пастою.
- Розтопіть шоколад у мікрохвильовій печі. Змастіть ним силіконові формочки та підморозьте 5 – 10 хвилин у морозильній камері.
- Викладіть начинку у формочки та залийте рештою шоколаду. Помістіть в морозильну камеру.
- Цукерки готові, коли затвердіють. Тепер можете похрумтіти.
Смачного!
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