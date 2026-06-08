Подруги благатимуть про рецепт цього джему з полуниці: робіть одразу великий запас

Полуницею потрібно не лише насолодитися зараз, а зробити якомога більші запаси на потім. Джем – чудове рішення для такої ідеї.

Правильна пропорція – головний секрет ідеального результату. "Один до одного" завжди працює у випадку з полуницею, розповідає портал Kwestia smaku. Читайте також Полуниця та вершки створюють ідеальний дует: готуємо хітовий десерт літа Як зробити джем з полуниці? Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 кілограм цукру. Цей джем точно варто мати у коморі / Фото Pixabay Приготування: Добре вимийте полуницю, очистьте її від зелених хвостиків і залиште в друшляку, щоб повністю стекла зайва волога. Подрібніть ягоди на шматочки, перекладіть у містку каструлю, засипте цукром із пектином (желатиновим цукром) і добре перемішайте. Накрийте ємність кришкою та залиште в холодильнику або іншому прохолодному приміщенні на 4 години, за цей час один або два рази акуратно перемішавши масу. Після цього поставте каструлю на плиту і, безперервно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Як тільки з'являться перші бульбашки, зменште вогонь до середнього та варіть варення ще рівно 4 хвилини, час від часу помішуючи. Гарячу масу відразу ж розподіліть по чистих і сухих банках, намагаючись порівну наливати сироп та ягідну гущу, після чого герметично закатайте кришками.