8 червня, 16:15
Подруги благатимуть про рецепт цього джему з полуниці: робіть одразу великий запас
Полуницею потрібно не лише насолодитися зараз, а зробити якомога більші запаси на потім. Джем – чудове рішення для такої ідеї.
Правильна пропорція – головний секрет ідеального результату. "Один до одного" завжди працює у випадку з полуницею, розповідає портал Kwestia smaku.
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Як зробити джем з полуниці?
Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру.
Цей джем точно варто мати у коморі / Фото Pixabay
Приготування:
- Добре вимийте полуницю, очистьте її від зелених хвостиків і залиште в друшляку, щоб повністю стекла зайва волога.
- Подрібніть ягоди на шматочки, перекладіть у містку каструлю, засипте цукром із пектином (желатиновим цукром) і добре перемішайте.
- Накрийте ємність кришкою та залиште в холодильнику або іншому прохолодному приміщенні на 4 години, за цей час один або два рази акуратно перемішавши масу.
- Після цього поставте каструлю на плиту і, безперервно помішуючи, доведіть суміш до кипіння.
- Як тільки з'являться перші бульбашки, зменште вогонь до середнього та варіть варення ще рівно 4 хвилини, час від часу помішуючи.
- Гарячу масу відразу ж розподіліть по чистих і сухих банках, намагаючись порівну наливати сироп та ягідну гущу, після чого герметично закатайте кришками.