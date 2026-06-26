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26 червня, 17:23
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Найпопулярніші джерки з курки – вдома: простий рецепт для духовки

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Курячі джерки – це смачний перекус або додаток до прохолодних напоїв. Сьогодні вони вже є у кожному магазині, але найкраще завжди те, що створено власними руками.

Джерки стануть чудовим рішенням для будь-якої форми дозвілля. Цей перекус можна зробити без зайвих витрат і на власній кухні – варто лише скористатися рецептом з TikTok valeria_pytel_.

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Як зробити джерки вдома? 

  • Час: 3 години
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 500 грамів курячого філе;
– суміш улюблених спецій. 

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Приготування

  1. М'ясо ретельно подрібнюємо на шматочки.
  2. Змішуємо з підготовленим маринадом і добре вимішуємо. Після цього накриваємо ємність і відправляємо в холодильник на 24 години для насичення смаком.
  3. Потім розкладаємо м'ясні скибочки на решітці й підсушуємо у духовій шафі при температурі 80 градусів упродовж 3 годин.

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