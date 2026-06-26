Найпопулярніші джерки з курки – вдома: простий рецепт для духовки

Курячі джерки – це смачний перекус або додаток до прохолодних напоїв. Сьогодні вони вже є у кожному магазині, але найкраще завжди те, що створено власними руками.

Джерки стануть чудовим рішенням для будь-якої форми дозвілля. Цей перекус можна зробити без зайвих витрат і на власній кухні – варто лише скористатися рецептом з TikTok valeria_pytel_. Читайте також Не просто тост із шинкою: крок-мадам перетворить сніданок на маленьке свято Як зробити джерки вдома? Час : 3 години

: 3 години Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– суміш улюблених спецій. Популярна закуска вдома: дивіться відео Приготування: М'ясо ретельно подрібнюємо на шматочки. Змішуємо з підготовленим маринадом і добре вимішуємо. Після цього накриваємо ємність і відправляємо в холодильник на 24 години для насичення смаком. Потім розкладаємо м'ясні скибочки на решітці й підсушуємо у духовій шафі при температурі 80 градусів упродовж 3 годин.