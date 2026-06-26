Джерки стануть чудовим рішенням для будь-якої форми дозвілля. Цей перекус можна зробити без зайвих витрат і на власній кухні – варто лише скористатися рецептом з TikTok valeria_pytel_.
Читайте також Не просто тост із шинкою: крок-мадам перетворить сніданок на маленьке свято
Як зробити джерки вдома?
- Час: 3 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого філе;
– суміш улюблених спецій.
Популярна закуска вдома: дивіться відеоЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- М'ясо ретельно подрібнюємо на шматочки.
- Змішуємо з підготовленим маринадом і добре вимішуємо. Після цього накриваємо ємність і відправляємо в холодильник на 24 години для насичення смаком.
- Потім розкладаємо м'ясні скибочки на решітці й підсушуємо у духовій шафі при температурі 80 градусів упродовж 3 годин.