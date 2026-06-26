Джерки станет отличным выбором для любого вида досуга. Этот перекус можно приготовить без лишних затрат прямо на своей кухне — достаточно воспользоваться рецептом из TikTok valeria_pytel_.
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Как приготовить джерки дома?
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– смесь любимых специй.
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Приготовление:
- Мясо тщательно измельчаем на кусочки.
- Смешиваем с приготовленным маринадом и хорошо перемешиваем. После этого накрываем емкость и отправляем в холодильник на 24 часа для насыщения вкусом.
- Затем выкладываем мясные ломтики на решетку и подсушиваем в духовке при температуре 80 градусов в течение 3 часов.