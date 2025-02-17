Щоб закохатися в них – достатньо одного разу: готуємо фаршировані гриби в беконі

Ніжні гриби, наповнені пікантною начинкою та огорнуті хрустким беконом – ідеальна закуска для святкових зустрічей. Ключ до досягнення ідеального результату полягає в дотриманні правильного часу запікання.

Бекон повинен підсмажитися до хрусткої скоринки, тоді як гриби зберегти свою соковитість. Як приготувати неймовірно смачні фаршировані гриби в беконі розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Фаршировані гриби в беконі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12

Інгредієнти:

– 250 грамів печериць;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 200 грамів м'ясного фаршу;

– сіль, перець – до смаку;

– 10 грамів приправи до фаршу;

– 2 зубки часнику;

– 100 грамів бекону;

– 20 грамів олії соняшникової.

Приготування:

Гриби промийте й акуратно від'єднайте ніжки від капелюшків. Вичистіть добре всередині капелюшки, а ніжки дрібно наріжте.

Почистьте цибулю і дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте ніжки грибів з цибулею до випаровування вологи. Наприкінці посоліть і поперчіть.

Для начинки до фаршу додайте сіль, приправу, перець, пропущений через прес часник і смажені гриби з цибулею. Все добре перемішайте.

Тепер нафаршируйте капелюшки грибів приготовленою начинкою. Після цього обгорніть їх тонкими смужками бекону.

Викладіть фаршировані гриби у беконі у форму і запікайте у розігрітій духовці при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин.

Смачного!

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