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17 лютого, 14:10
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Щоб закохатися в них – достатньо одного разу: готуємо фаршировані гриби в беконі

Марта Касіянчук

Ніжні гриби, наповнені пікантною начинкою та огорнуті хрустким беконом – ідеальна закуска для святкових зустрічей. Ключ до досягнення ідеального результату полягає в дотриманні правильного часу запікання.

Бекон повинен підсмажитися до хрусткої скоринки, тоді як гриби зберегти свою соковитість. Як приготувати неймовірно смачні фаршировані гриби в беконі розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Фаршировані гриби в беконі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12

Інгредієнти:
– 250 грамів печериць;
– 1 цибуля жовта ріпчаста;
– 200 грамів м'ясного фаршу;
– сіль, перець – до смаку;
– 10 грамів приправи до фаршу;
– 2 зубки часнику;
– 100 грамів бекону; 
– 20 грамів олії соняшникової.

Приготування:

  1. Гриби промийте й акуратно від'єднайте ніжки від капелюшків. Вичистіть добре всередині капелюшки, а ніжки дрібно наріжте.
     
  2. Почистьте цибулю і дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте ніжки грибів з цибулею до випаровування вологи. Наприкінці посоліть і поперчіть.
     
  3. Для начинки до фаршу додайте сіль, приправу, перець, пропущений через прес часник і смажені гриби з цибулею. Все добре перемішайте.
     
  4. Тепер нафаршируйте капелюшки грибів приготовленою начинкою. Після цього обгорніть їх тонкими смужками бекону.
     
  5. Викладіть фаршировані гриби у беконі у форму і запікайте у розігрітій духовці при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин.

Смачного!

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