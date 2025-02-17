Бекон должен поджариться до хрустящей корочки, тогда как грибы сохранить свою сочность. Как приготовить невероятно вкусные фаршированные грибы в беконе рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Фаршированные грибы в беконе

Время: 40 минут

40 минут Порции: 12

Ингредиенты:

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 лук желтый репчатый;

– 200 граммов мясного фарша;

– соль, перец – по вкусу;

– 10 граммов приправы к фаршу;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов бекона;

– 20 граммов масла подсолнечного.

Приготовление:

Грибы промойте и аккуратно отсоедините ножки от шляпок. Вычистите хорошо внутри шляпки, а ножки мелко нарежьте.

Почистите лук и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте ножки грибов с луком до испарения влаги. В конце посолите и поперчите.

Для начинки к фаршу добавьте соль, приправу, перец, пропущенный через пресс чеснок и жареные грибы с луком. Все хорошо перемешайте.

Теперь нафаршируйте шляпки грибов приготовленной начинкой. После этого оберните их тонкими полосками бекона.

Выложите фаршированные грибы в беконе в форму и запекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25 – 30 минут.

Приятного аппетита!

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