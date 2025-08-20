І Україну підтримують, і готують смачно: фінський млинець, ніжність якого зводить з розуму
- Фінляндія славиться своєю кухнею, зокрема – солодким млинцем, який схожий на рулет з кремом.
- Рецепт фінського млинця включає такі інгредієнти, як яйця, цукор, ванілін, молоко, борошно, вершкове масло, кисломолочний сир, сметана, цедра лимона та лохина.
Фінляндія – активний партнер України на міжнародній арені. Та це не єдине, що варто знати про цю країну – місцева кухня точно заслуговує вашої уваги.
Фінський млинець схожий на наші рулети. Ніжний крем, ягоди та улюблене тісто – це поєднання, перед яким просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує насолодитися цим смаколиком за рецептом з TikTok pollicooking.
Як приготувати фінський млинець?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
млинець:
– 5 яєць;
– 2 столові ложки цукру;
– ванілін;
– 400 мілілітрів молока;
– 180 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла;
начинка:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 3 столові ложки сметани;
– 3 столові ложки цукру;
– цедра лимона;
– 250 грамів лохини.
Як приготувати фінський млинець: відео
Приготування:
- Всі інгредієнти для млинця збиваємо до однорідності. Виливаємо тісто на застелене пергаментом деко та випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Потім перегортаємо та даємо охолонути.
- Всі інгредієнти для крему збиваємо до однорідності, покриваємо ним млинець та додаємо ягоди.
- Скручуємо рулет та ставимо у холодильник.
- Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!
