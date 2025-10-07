Гарбузове лате стало справжнім осіннім хітом. Але ви можете зробити цей напій ще оригінальнішим!

Гарбузове лате – це новий колорит улюбленого напою, який дозволить додати будням нового смаку та незабутніх вражень. 24 Канал пропонує спробувати оригінальний рецепт напою від порталу Beszamel.

До теми Не лише сіннабони: 3 рецепти булочок з корицею, на аромат яких збіжаться сусіди

Зверніть увагу!



Якщо вам не хочеться витрачати час на приготування гарбузового пюре або сиропу, ви легко можете скористатися пюре з дитячого харчування, підказує портал Cookpad.

Як приготувати гарбузовий лате з прянощами?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 склянка молока;

– 2 подвійні еспресо;

– 4 столові ложки гарбузового пюре;

– 2 столові ложки кленового сиропу;

– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

– 1/2 чайної ложки кориці;

– дрібка імбиру;

– дрібка мускатного горіха;

– дрібка меленої гвоздики.

Приготування:

У каструлю влийте молоко, додайте гарбузове пюре, кленовий сироп і кілька крапель ванільного екстракту. Приправте корицею, імбиром, мускатним горіхом і меленими гвоздиками. Добре перемішайте. Готуйте напій на невеликому вогні, постійно помішуючи, поки всі інгредієнти не з’єднаються в однорідну масу. Потім процідіть через дрібне сито та збийте до легкої піни. Розлийте гарбузове молоко по склянках або чашках для лате, після чого обережно влийте порцію еспресо. Зверху прикрасьте збитими вершками, посипте корицею чи тертим шоколадом.

Смачного!

Що приготувати до кави?