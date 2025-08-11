На зиму варто заготувати не лише запаси компоту. Гарбузовий сік – напій, який ви почнете подавати до столу ще восени.

Гарбузовий сік – це напій, який став гордістю навіть чарівного світу. Воно й не дивно, адже він не лише смачний, а й потішить корисними властивостями. 24 Канал радить заготувати його на зиму за рецептом порталу Beszamel.

Цікаво Найкращий солодкий перець в маринаді: готуємо закрутку за рецептом Лілії Цвіт

Як заготувати гарбузовий сік на зиму?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пів кілограма гарбуза;

– 2 склянки води;

– 2 склянки яблучного соку;

– пів склянки абрикосового пюре або соку;

– 2 чайні ложки цукру

– мед до смаку.

Приготування:

Гарбуз нарізаємо дрібними шматочками, видаляємо насіння та волокна, викладаємо на деко, застелене пергаментом. Запікаємо при 190 градусах до м’якості. Після цього охолоджуємо, знімаємо шкірку та перетворюємо м’якоть на пюре. Додаємо решту інгредієнтів і добре перемішуємо. Переливаємо сік у стерилізовану банку та закручуємо. Зберігаємо в темному прохолодному місці

Смачного!

Правильне зберігання – важливий етап збереження свіжості будь-якого напою. Навіть відкорковане вино може гарно зберегти свій смак, якщо знати правила його зберігання.