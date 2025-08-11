Той самий, що пили в Гаррі Поттері: як заготувати гарбузовий сік
- Гарбузовий сік – чудова заготовка на осінь та зиму.
Він дуже смачний та потішить корисними властивостями.
На зиму варто заготувати не лише запаси компоту. Гарбузовий сік – напій, який ви почнете подавати до столу ще восени.
Гарбузовий сік – це напій, який став гордістю навіть чарівного світу. Воно й не дивно, адже він не лише смачний, а й потішить корисними властивостями. 24 Канал радить заготувати його на зиму за рецептом порталу Beszamel.
Цікаво Найкращий солодкий перець в маринаді: готуємо закрутку за рецептом Лілії Цвіт
Як заготувати гарбузовий сік на зиму?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– пів кілограма гарбуза;
– 2 склянки води;
– 2 склянки яблучного соку;
– пів склянки абрикосового пюре або соку;
– 2 чайні ложки цукру
– мед до смаку.
Приготування:
- Гарбуз нарізаємо дрібними шматочками, видаляємо насіння та волокна, викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Запікаємо при 190 градусах до м’якості.
- Після цього охолоджуємо, знімаємо шкірку та перетворюємо м’якоть на пюре.
- Додаємо решту інгредієнтів і добре перемішуємо.
- Переливаємо сік у стерилізовану банку та закручуємо.
- Зберігаємо в темному прохолодному місці
Смачного!
Правильне зберігання – важливий етап збереження свіжості будь-якого напою. Навіть відкорковане вино може гарно зберегти свій смак, якщо знати правила його зберігання.