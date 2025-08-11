Тот самый, что пили в Гарри Поттере: как заготовить тыквенный сок
- Тыквенный сок – замечательная заготовка на осень и зиму.
Он очень вкусный и порадует полезными свойствами.
На зиму стоит заготовить не только запасы компота. Тыквенный сок – напиток, который вы начнете подавать к столу еще осенью.
Тыквенный сок – это напиток, который стал гордостью даже волшебного мира. Оно и не удивительно, ведь он не только вкусный, но и порадует полезными свойствами. 24 Канал советует заготовить его на зиму по рецепту портала Beszamel.
Как заготовить тыквенный сок на зиму?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– полкилограмма тыквы;
– 2 стакана воды;
– 2 стакана яблочного сока;
– полстакана абрикосового пюре или сока;
– 2 чайные ложки сахара
– мед по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву нарезаем мелкими кусочками, удаляем семена и волокна, выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Запекаем при 190 градусах до мягкости.
- После этого охлаждаем, снимаем кожуру и превращаем мякоть в пюре.
- Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Переливаем сок в стерилизованную банку и закручиваем.
- Храним в темном прохладном месте
Приятного аппетита!
