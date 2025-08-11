На зиму стоит заготовить не только запасы компота. Тыквенный сок – напиток, который вы начнете подавать к столу еще осенью.

Тыквенный сок – это напиток, который стал гордостью даже волшебного мира. Оно и не удивительно, ведь он не только вкусный, но и порадует полезными свойствами. 24 Канал советует заготовить его на зиму по рецепту портала Beszamel.

Как заготовить тыквенный сок на зиму?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– полкилограмма тыквы;

– 2 стакана воды;

– 2 стакана яблочного сока;

– полстакана абрикосового пюре или сока;

– 2 чайные ложки сахара

– мед по вкусу.

Приготовление:

Тыкву нарезаем мелкими кусочками, удаляем семена и волокна, выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекаем при 190 градусах до мягкости. После этого охлаждаем, снимаем кожуру и превращаем мякоть в пюре. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Переливаем сок в стерилизованную банку и закручиваем. Храним в темном прохладном месте

Приятного аппетита!

Правильное хранение – важный этап сохранения свежести любого напитка. Даже откупоренное вино может хорошо сохранить свой вкус, если знать правила его хранения.