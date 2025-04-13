13 квітня, 10:05
Їх завжди доводиться доробляти: улюблені гарячі бутерброди – те, що треба у вихідний
У вихідні потрібно відпочивати, а не довго стояти біля плити. А гарно почати день допоможуть улюблені гарячі канапки.
Гарячі бутерброди – це ідеальна опція для смачного старту вихідного дня. Єдина помилка, яку можна зробити – це приготувати їх замало, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт улюблених гарячих бутербродів
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 батон;
– 150 грамів сиру;
– 150 грамів ковбаси;
– зелена цибуля;
– 5 – 6 яєць;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Батон нарізаємо скибочками.
- Ковбасу натираємо або нарізаємо маленькими кубиками.
- Дрібно нарізаємо зелену цибулю.
- Сир дрібно натираємо.
- Збиваємо яйця. Додаємо до них усі інгредієнти і добре перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду, смажимо бутерброди спочатку начинкою вниз, а потім перевертаємо. Якщо є бутербродниця – можна посмажити канапки в ній. Також можна запекти бутерброди у духовці.
- Подаємо з улюбленими соусами.
Смачного!
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