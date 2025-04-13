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13 квітня, 10:05
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Їх завжди доводиться доробляти: улюблені гарячі бутерброди – те, що треба у вихідний

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У вихідні потрібно відпочивати, а не довго стояти біля плити. А гарно почати день допоможуть улюблені гарячі канапки.

Гарячі бутерброди – це ідеальна опція для смачного старту вихідного дня. Єдина помилка, яку можна зробити – це приготувати їх замало, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт улюблених гарячих бутербродів

  • Час: 15 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 батон;
– 150 грамів сиру;
– 150 грамів ковбаси;
– зелена цибуля;
– 5 – 6 яєць;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Батон нарізаємо скибочками. 
  2. Ковбасу натираємо або нарізаємо маленькими кубиками. 
  3. Дрібно нарізаємо зелену цибулю.
  4. Сир дрібно натираємо. 
  5. Збиваємо яйця. Додаємо до них усі інгредієнти і добре перемішуємо. 
  6. Розігріваємо сковороду, смажимо бутерброди спочатку начинкою вниз, а потім перевертаємо. Якщо є бутербродниця – можна посмажити канапки в ній. Також можна запекти бутерброди у духовці.
  7. Подаємо з улюбленими соусами. 

Смачного!

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