Яйця, солоні огірки та сир – це поєднання може виглядати незвичним, але повірте, що результат вас приємно здивує. Кілька хвилин – і ваш день розпочнеться зі смачного сніданку, або ж ви можете додати ковбасу та взяти на роботу апетитний сендвіч, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт яєчні для сніданку чи сендвічів

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 50 грамів сиру;

– 2 – 3 солоних або маринованих огірків;

– 1 столова ложка майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Натираємо на тертці огірки та сир, обсмажуємо на сковороді 1 – 2 хвилини. Відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо з ложкою майонезу і виливаємо на сковороду. Потім додаємо жовтки, солимо. Готуємо під кришкою до готовності. Якщо ви любите рідкий жовток, достатньо двох хвилин.

Смачного!

Готуємо сніданковий салат: улюблені інгредієнти та 5 хвилин часу.