Яйца, соленые огурцы и сыр – это сочетание может выглядеть необычным, но поверьте, что результат вас приятно удивит. Несколько минут – и ваш день начнется с вкусного завтрака, или же вы можете добавить колбасу и взять на работу аппетитный сэндвич, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Рецепт яичницы для завтрака или сэндвичей

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 50 граммов сыра;

– 2 – 3 соленых или маринованных огурцов;

– 1 столовая ложка майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натираем на терке огурцы и сыр, обжариваем на сковороде 1 – 2 минуты. Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с ложкой майонеза и выливаем на сковороду. Затем добавляем желтки, солим. Готовим под крышкой до готовности. Если вы любите жидкий желток, достаточно двух минут.

Приятного аппетита!

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