Гарячі бутерброди – це ідеальна опція для смачного старту вихідного дня. Єдина помилка, яку можна зробити – це приготувати їх замало, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

До речі Для смачного сніданку чи сендвіча на роботу: рецепт яєчні з маринованим огірком та сиром

Рецепт улюблених гарячих бутербродів

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 батон;

– 150 грамів сиру;

– 150 грамів ковбаси;

– зелена цибуля;

– 5 – 6 яєць;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Батон нарізаємо скибочками. Ковбасу натираємо або нарізаємо маленькими кубиками. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. Сир дрібно натираємо. Збиваємо яйця. Додаємо до них усі інгредієнти і добре перемішуємо. Розігріваємо сковороду, смажимо бутерброди спочатку начинкою вниз, а потім перевертаємо. Якщо є бутербродниця – можна посмажити канапки в ній. Також можна запекти бутерброди у духовці. Подаємо з улюбленими соусами.

Смачного!

Через нього промовляє сама ніжність: рецепт легендарного польського торта.