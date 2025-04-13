Гарячі бутерброди – це ідеальна опція для смачного старту вихідного дня. Єдина помилка, яку можна зробити – це приготувати їх замало, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт улюблених гарячих бутербродів

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 батон;
– 150 грамів сиру;
– 150 грамів ковбаси;
– зелена цибуля;
– 5 – 6 яєць;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Батон нарізаємо скибочками.
  2. Ковбасу натираємо або нарізаємо маленькими кубиками.
  3. Дрібно нарізаємо зелену цибулю.
  4. Сир дрібно натираємо.
  5. Збиваємо яйця. Додаємо до них усі інгредієнти і добре перемішуємо.
  6. Розігріваємо сковороду, смажимо бутерброди спочатку начинкою вниз, а потім перевертаємо. Якщо є бутербродниця – можна посмажити канапки в ній. Також можна запекти бутерброди у духовці.
  7. Подаємо з улюбленими соусами.

Смачного!

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