3 серпня, 22:21
Можна готувати хоч кожного ранку: гарячі бутерброди на сковороді – від не залишається й крихти
Коли попереду багато клопотів, втомлюватися біля плити з самого ранку не хоче ніхто. В такому випадку краще зекономити час і приготувати страву, яку обожнюють абсолютно усі.
Апетитні гарячі бутерброди – чудова опція, коли потрібно швидко й смачно нагодувати сімʼю та подарувати гарний настрій на день. 24 Канал радить зберегти рецепт гарячих бутербродів на пательні від порталу "На пенсії".
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Як приготувати гарячі бутерброди на сковорідці?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– кілька скибок батона;
– 1 помідор;
– 4 яйця;
– 150 грамів ковбаси, шинки або іншого мʼяса;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помідори та мʼясо нарізаємо кубиками, сир натираємо. Змішуємо та вбиваємо 2 яйця, солимо та перчимо начинку до смаку.
- З хліба забираємо мʼякуш, але не викидаємо. Збиваємо 2 яйця як на омлет.
- Розігріваємо пательню, вмочуємо скибки хліба в яйце та викладаємо на сковорідку. Всередину викладаємо начинку. Мʼякуш, який залишився, вмочуємо у яйце та накриваємо ним начинку, злегка притискаємо.
- Смажимо з двох боків до золотистої скоринки.
Смачного!
Просто та вишукано: швидкий рецепт сосисок у тісті.