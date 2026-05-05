Сир тягнеться, хліб хрумтить: як приготувати сендвіч з куркою без гриля та тостера

Гарячий сендвіч не обов’язково потребує гриля чи тостера. Якщо є пательня, трохи масла і сир, який нормально плавиться, можна приготувати просто неймовірну смакоту.

Хліб вийде хрустким, а начинка – гарячою й соковитою. Варіант з куркою вийде настільки ситним, що може замінити і обід, інформує 24 Канал.

Як приготувати сендвіч з куркою та сиром?

Щоб сендвіч смакував ще краще, курку слід замаринувати, радить блог "Тут про смачну їжу".

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 скибки хліба;

– 300 – 350 грамів курячого філе;

– 1 – 1,5 столової ложки оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

– 20 – 30 грамів вершкового масла;

– 3 столові ложки грецького йогурту;

– 1 – 1,5 чайної ложки гірчиці в зернах;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1 помідор;

– зелень до смаку;

– твердий сир до смаку.

Приготування:

Куряче філе натріть оливковою олією, посоліть, поперчіть і залиште на кілька хвилин, щоб воно трохи промаринувалося. Обсмажте м’ясо на пательні до рум’яної скоринки з обох боків, після чого дайте йому трохи охолонути та наріжте або розберіть на невеликі шматочки. Окремо приготуйте соус: змішайте грецький йогурт із зернистою гірчицею, лимонним соком і дрібкою перцю до однорідності. До курки додайте нарізаний помідор, подрібнену зелень і соус, перемішайте, щоб начинка стала соковитою. На одну скибку хліба викладіть частину натертого сиру, зверху рівномірно розподіліть курячу начинку й додайте ще трохи сиру. Накрийте другою скибкою хліба й обсмажте сендвіч на вершковому маслі до золотистої скоринки з обох боків, щоб сир усередині розплавився. Подавайте гарячим, розрізавши навпіл, поки сир тягнеться.

Який сир вибрати для сендвіча?

Для сендвіча найкраще брати сир, який добре плавиться і не стає гумовим після нагрівання. Якщо сендвіч гарячий, головне – тягучість, рівномірне плавлення і смак, який не сховається за хлібом, шинкою, овочами чи соусом.

Найкраще обрати чедер, моцарелу, гауду, едам, грюєр або якісний плавлений сир у скибках.

Коли я думаю про сир для гарячого бутерброда, то маю на увазі такий продукт, який плавиться плавно й рівномірно. Після розігрівання він повинен мати ідеальну тягучу та еластичну текстуру,

– зазначає шеф-кухар Всесвітнього кінного центру Йоганн Ле Бескон.

Для класичного гарячого сендвіча з хрусткою скоринкою добре підходить чедер. Він має виразний смак, швидко плавиться і насичений сирний шар усередині.

Якщо сендвіч холодний, можна обирати більш виразний сир. Тут добре пасують брі, фета, крем-сир або сир із зеленню. Для сендвічів із куркою чи шинкою краще брати м’який вершковий сир або гауду.

Отож, до овочів беремо фету, брі або крем-сир. До яєць і бекону – чедер або едам.

Як найкраще зберігати сендвіч?

Сендвіч найкраще зберігати так, щоб хліб не контактував із зайвою вологою. Якщо всередині є помідори, огірки, ананас, соуси або салатні заправки, вони швидко розм’якшують м’якуш. Саме тому такі інгредієнти краще не класти одразу, якщо сендвіч готується наперед.

Упакуйте "мокрі" інгредієнти, такі як помідори, ананас, приправи та заправки для салату, в окремі контейнери, коли готуєте бутерброди, які будете їсти пізніше, щоб хліб не розмокнув. Додайте їх безпосередньо перед вживанням",

– інформує спеціаліст з харчування та дієтології Джулі Гарден-Робінсон.

Готовий сендвіч варто загорнути в пергамент, фольгу або покласти в контейнер із кришкою. Якщо це варіант із м’ясом, сиром, яйцем чи рибою, його потрібно тримати в холодильнику. Для дороги краще брати термосумку або охолоджувальні брикети.

