Не липне і не кришиться: ідеальна глазур на паску

Глазур – один з головних елементів паски. Вона повинна не лише добре смакувати та доповнювати випічку, а й тішити естетичним виглядом.

Це чи не найпростіший рецепт глазурі, який можна знайти в інтернеті. Та попри це завдяки правильному поєднанню інгредієнтів результат приємно тішить, адже вона не липне та не кришиться, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

До теми Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою

Рецепт глазурі на паску

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредєінти:

– 3 столові ложки сухого молока;

– 5 столових ложок згущеного молока;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Усі інгредієнти акуратно змішуємо до однорідності. Покриваємо глузур'ю верх паски. Консистенція буде не надто густою, тому робіть це обережно, щоб глазур не розтеклася. Залишаємо, щоб глазур застигла. Після цього сміливо можна нарізати паску – глазур не буде липнути або кришитися.

Смачного!

Досвід прабабусь: рецепт особливої паски від Дарії Цвєк.