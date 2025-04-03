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3 квітня, 12:38
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Не лише з желатину та білків: рецепт смачної глазурі на паску, що перевершить всі попередні

Марта Касіянчук

Зазвичай паски вкривають глазур'ю на основі желатину чи білків, але це не єдині можливі варіанти. Наприклад, чому б не використати шоколад? На основі білого шоколаду виходить глазур з набагато вираженішим смаком, кольором і ароматом.

До того ж шоколадна глазур має більшу пластичність – не кришиться і не липне. Ласуни гідно оцінять цей рецепт глазурі з білого шоколаду, запевняє 24 Канал.

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Глазур на паску з шоколаду

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 3 – 4 середні паски

Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 2 столові ложки молока;
– 170 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. Шоколад – білий чи чорний – розтопіть на водяній бані на маленькому вогні.
     
  2. Окремо змішайте молоко з цукровою пудрою і доведіть до кипіння.
     
  3. Вмішайте кипляче молоко в розтоплений шоколад і розмішайте.
     
  4. Глазур наносьте вже на остиглі паски.

Готово!

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