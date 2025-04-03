3 квітня, 12:38
Не лише з желатину та білків: рецепт смачної глазурі на паску, що перевершить всі попередні
Зазвичай паски вкривають глазур'ю на основі желатину чи білків, але це не єдині можливі варіанти. Наприклад, чому б не використати шоколад? На основі білого шоколаду виходить глазур з набагато вираженішим смаком, кольором і ароматом.
До того ж шоколадна глазур має більшу пластичність – не кришиться і не липне. Ласуни гідно оцінять цей рецепт глазурі з білого шоколаду, запевняє 24 Канал.
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Глазур на паску з шоколаду
- Час: 10 хвилин
- Порції: 3 – 4 середні паски
Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 2 столові ложки молока;
– 170 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- Шоколад – білий чи чорний – розтопіть на водяній бані на маленькому вогні.
- Окремо змішайте молоко з цукровою пудрою і доведіть до кипіння.
- Вмішайте кипляче молоко в розтоплений шоколад і розмішайте.
- Глазур наносьте вже на остиглі паски.
Готово!
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