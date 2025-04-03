Не лише з желатину та білків: рецепт смачної глазурі на паску, що перевершить всі попередні

Зазвичай паски вкривають глазур'ю на основі желатину чи білків, але це не єдині можливі варіанти. Наприклад, чому б не використати шоколад? На основі білого шоколаду виходить глазур з набагато вираженішим смаком, кольором і ароматом.

До того ж шоколадна глазур має більшу пластичність – не кришиться і не липне. Ласуни гідно оцінять цей рецепт глазурі з білого шоколаду, запевняє 24 Канал. Читайте також Без надмірних зусиль: ідеальна "Віденська паска", яка довго буде пухкою і вологою Глазур на паску з шоколаду Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 3 – 4 середні паски Інгредієнти:

– 100 грамів шоколаду;

– 2 столові ложки молока;

– 170 грамів цукрової пудри. Приготування: Шоколад – білий чи чорний – розтопіть на водяній бані на маленькому вогні.

Окремо змішайте молоко з цукровою пудрою і доведіть до кипіння.

Вмішайте кипляче молоко в розтоплений шоколад і розмішайте.

Глазур наносьте вже на остиглі паски. Готово! Теж актуально: глазур на паску, що не липне.