3 серпня, 10:30
Ідеальний напій для недільного ранку: як зробити каву глясе
Основні тези
- Кава глясе – чудовий вибір для вихідного дня.
- Вона дарує заряд енергії та тішить прохолодою у спекотний ранок.
Вихідний – це особливий день, тому хочеться спробувати чогось смачного та оригінального. І це стосується не лише страв, а й напоїв.
У вихідний прийнято довше поспати та насолоджуватися кожною миттю ранку. Навіть кава повинна бути особливою, і це дуже легко втілити в життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "БЖ".
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Як приготувати каву глясе?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів звареної кави;
– 400 грамів ванільного морозива;
– збиті вершки та гіркий шоколад до смаку.
Приготування:
- Морозиво розкладаємо по високих склянках.
- Заливаємо вистиглою кавою та трішки чекаємо, коли морозиво почне танути.
- Прикрашаємо напій збитими вершками та тертим шоколадом.
- Подаємо з трубочкою.
Смачного!
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