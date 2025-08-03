Вихідний – це особливий день, тому хочеться спробувати чогось смачного та оригінального. І це стосується не лише страв, а й напоїв.

У вихідний прийнято довше поспати та насолоджуватися кожною миттю ранку. Навіть кава повинна бути особливою, і це дуже легко втілити в життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "БЖ". До теми Недільна втіха: витончені сніданкові тости за 10 хвилин Як приготувати каву глясе? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 мілілітрів звареної кави;

– 400 грамів ванільного морозива;

– збиті вершки та гіркий шоколад до смаку. Приготування: Морозиво розкладаємо по високих склянках. Заливаємо вистиглою кавою та трішки чекаємо, коли морозиво почне танути. Прикрашаємо напій збитими вершками та тертим шоколадом. Подаємо з трубочкою. Смачного! Секрет, який стане у пригоді: як вибрати якісну сіль.