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3 серпня, 10:30
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Ідеальний напій для недільного ранку: як зробити каву глясе

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кава глясе – чудовий вибір для вихідного дня.
  • Вона дарує заряд енергії та тішить прохолодою у спекотний ранок.

Вихідний – це особливий день, тому хочеться спробувати чогось смачного та оригінального. І це стосується не лише страв, а й напоїв.

У вихідний прийнято довше поспати та насолоджуватися кожною миттю ранку. Навіть кава повинна бути особливою, і це дуже легко втілити в життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "БЖ".

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Як приготувати каву глясе? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 400 мілілітрів звареної кави;
– 400 грамів ванільного морозива;
– збиті вершки та гіркий шоколад до смаку. 

Приготування

  1. Морозиво розкладаємо по високих склянках.
  2. Заливаємо вистиглою кавою та трішки чекаємо, коли морозиво почне танути.
  3. Прикрашаємо напій збитими вершками та тертим шоколадом.
  4. Подаємо з трубочкою.

Смачного!

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