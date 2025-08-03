У вихідний прийнято довше поспати та насолоджуватися кожною миттю ранку. Навіть кава повинна бути особливою, і це дуже легко втілити в життя, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "БЖ".

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Як приготувати каву глясе?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів звареної кави;

– 400 грамів ванільного морозива;

– збиті вершки та гіркий шоколад до смаку.

Приготування:

Морозиво розкладаємо по високих склянках. Заливаємо вистиглою кавою та трішки чекаємо, коли морозиво почне танути. Прикрашаємо напій збитими вершками та тертим шоколадом. Подаємо з трубочкою.

Смачного!

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