Ці апетитні тости ніколи не втрачають актуальності та дозволяють насолодитися "фотографічним" сніданком без зайвих зусиль. 24 Канал радить почати недільний день улюбленим смаком з рецептом порталу "Українки".

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Як приготувати тости з яйцем-пашот?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– тостовий хліб;

– 4 яйця;

– 1 літр води;

– 1,5 столової ложки оцту;

– кілька скибок сиру;

– авокадо;

– шматочки шинки або червоної риби;

– овочі та листя салату.

Приготування:

Авокадо чистимо та подрібнюємо в пасту. Розкладаємо шматочки хліба (можна їх трішки підсушити на сухій сковороді) та намащуємо авокадо, викладаємо салат або овочі. Зверху викладаємо шинку або рибу. Яйця по 1 вбиваємо у кипʼяток з оцтом і варимо 2 – 3 хвилини. Викладаємо зверху на тост. Подаємо з кавою.

Смачного!

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