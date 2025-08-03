Ці апетитні тости ніколи не втрачають актуальності та дозволяють насолодитися "фотографічним" сніданком без зайвих зусиль. 24 Канал радить почати недільний день улюбленим смаком з рецептом порталу "Українки".

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Як приготувати тости з яйцем-пашот?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– тостовий хліб;
– 4 яйця;
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки оцту;
– кілька скибок сиру;
– авокадо;
– шматочки шинки або червоної риби;
– овочі та листя салату.

Приготування:

  1. Авокадо чистимо та подрібнюємо в пасту.
  2. Розкладаємо шматочки хліба (можна їх трішки підсушити на сухій сковороді) та намащуємо авокадо, викладаємо салат або овочі.
  3. Зверху викладаємо шинку або рибу.
  4. Яйця по 1 вбиваємо у кипʼяток з оцтом і варимо 2 – 3 хвилини. Викладаємо зверху на тост.
  5. Подаємо з кавою.

Смачного!

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