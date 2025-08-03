Ці апетитні тости ніколи не втрачають актуальності та дозволяють насолодитися "фотографічним" сніданком без зайвих зусиль. 24 Канал радить почати недільний день улюбленим смаком з рецептом порталу "Українки".
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Як приготувати тости з яйцем-пашот?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– тостовий хліб;
– 4 яйця;
– 1 літр води;
– 1,5 столової ложки оцту;
– кілька скибок сиру;
– авокадо;
– шматочки шинки або червоної риби;
– овочі та листя салату.
Приготування:
- Авокадо чистимо та подрібнюємо в пасту.
- Розкладаємо шматочки хліба (можна їх трішки підсушити на сухій сковороді) та намащуємо авокадо, викладаємо салат або овочі.
- Зверху викладаємо шинку або рибу.
- Яйця по 1 вбиваємо у кипʼяток з оцтом і варимо 2 – 3 хвилини. Викладаємо зверху на тост.
- Подаємо з кавою.
Смачного!
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