Мітітеі – це справжня зірка української бесарабської кухні, яку ви просто мусите спробувати. Ця мʼясна насолода смакує з будь-яким гарніром та буде пасувати навіть на святковому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tanyashlikhtenko.
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Як приготувати мітітеі?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма яловичини;
– 2 чайні ложки солі;
– 3 столові ложки крохмалю;
– 1 чайна ложка суміші перців;
– 1 чайна ложка соди;
– 200 – 300 мілілітрів молока;
– 3 – 4 столових ложки томатної пасти;
– олія для смаження.
Приготування:
- Мʼясо перемелюємо.
- Додаємо всі інші компоненти та добре перемішуємо до однорідності. Це потрібно робити 5 – 8 хвилин, від цього залежить кінцевий результат.
- Формуємо ковбаски.
- Спочатку їх обсмажуємо на великому вогні до скоринки, а потім тушкуємо до готовності 20 – 30 хвилин з томатною пастою.
- Подаємо з улюбленим гарніром та овочами.
Смачного!
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