Мітітеі – це справжня зірка української бесарабської кухні, яку ви просто мусите спробувати. Ця мʼясна насолода смакує з будь-яким гарніром та буде пасувати навіть на святковому столі, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok tanyashlikhtenko.

Не пропустіть Ліниві еклери буквально за 5 хвилин і без випікання: швидшого десерту вже не придумати

Як приготувати мітітеі?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1,5 кілограма яловичини;
– 2 чайні ложки солі;
– 3 столові ложки крохмалю;
– 1 чайна ложка суміші перців;
– 1 чайна ложка соди;
– 200 – 300 мілілітрів молока;
– 3 – 4 столових ложки томатної пасти;
– олія для смаження.

Приготування:

  1. Мʼясо перемелюємо.
  2. Додаємо всі інші компоненти та добре перемішуємо до однорідності. Це потрібно робити 5 – 8 хвилин, від цього залежить кінцевий результат.
  3. Формуємо ковбаски.
  4. Спочатку їх обсмажуємо на великому вогні до скоринки, а потім тушкуємо до готовності 20 – 30 хвилин з томатною пастою.
  5. Подаємо з улюбленим гарніром та овочами.

Смачного!

Взимку ви собі подякуєте: як заготувати диню – вийде наче щойно з ринку.