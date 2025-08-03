Эти аппетитные тосты никогда не теряют актуальности и позволяют насладиться "фотографическим" завтраком без лишних усилий. 24 Канал советует начать воскресный день любимым вкусом с рецептом портала "Украинки".

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Как приготовить тосты с яйцом-пашот?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– тостовый хлеб;

– 4 яйца;

– 1 литр воды;

– 1,5 столовой ложки уксуса;

– несколько ломтиков сыра;

– авокадо;

– кусочки ветчины или красной рыбы;

– овощи и листья салата.

Приготовление:

Авокадо чистим и измельчаем в пасту. Раскладываем кусочки хлеба (можно их немного подсушить на сухой сковороде) и намазываем авокадо, выкладываем салат или овощи. Сверху выкладываем ветчину или рыбу. Яйца по 1 вбиваем в кипяток с уксусом и варим 2 – 3 минуты. Выкладываем сверху на тост. Подаем с кофе.

Приятного аппетита!

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