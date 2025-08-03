Эти аппетитные тосты никогда не теряют актуальности и позволяют насладиться "фотографическим" завтраком без лишних усилий. 24 Канал советует начать воскресный день любимым вкусом с рецептом портала "Украинки".
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Как приготовить тосты с яйцом-пашот?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– 4 яйца;
– 1 литр воды;
– 1,5 столовой ложки уксуса;
– несколько ломтиков сыра;
– авокадо;
– кусочки ветчины или красной рыбы;
– овощи и листья салата.
Приготовление:
- Авокадо чистим и измельчаем в пасту.
- Раскладываем кусочки хлеба (можно их немного подсушить на сухой сковороде) и намазываем авокадо, выкладываем салат или овощи.
- Сверху выкладываем ветчину или рыбу.
- Яйца по 1 вбиваем в кипяток с уксусом и варим 2 – 3 минуты. Выкладываем сверху на тост.
- Подаем с кофе.
Приятного аппетита!
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