В выходной принято подольше поспать и наслаждаться каждым мгновением утра. Даже кофе должен быть особенным, и это очень легко воплотить в жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "БЖ".

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Как приготовить кофе глясе?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 миллилитров сваренного кофе;

– 400 граммов ванильного мороженого;

– взбитые сливки и горький шоколад по вкусу.

Приготовление:

Мороженое раскладываем по высоким стаканам. Заливаем остывшим кофе и немного ждем, когда мороженое начнет таять. Украшаем напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом. Подаем с трубочкой.

Приятного аппетита!

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