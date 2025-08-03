В выходной принято подольше поспать и наслаждаться каждым мгновением утра. Даже кофе должен быть особенным, и это очень легко воплотить в жизнь, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "БЖ".
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Как приготовить кофе глясе?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 миллилитров сваренного кофе;
– 400 граммов ванильного мороженого;
– взбитые сливки и горький шоколад по вкусу.
Приготовление:
- Мороженое раскладываем по высоким стаканам.
- Заливаем остывшим кофе и немного ждем, когда мороженое начнет таять.
- Украшаем напиток взбитыми сливками и тертым шоколадом.
- Подаем с трубочкой.
Приятного аппетита!
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