Влаштуйте вдома грузинську вечірку: легкий рецепт знаменитого хачапурі по-аджарськи
Грузинська кухня така колоритна! Вона ховає багато секретів, але для того, щоб їх відкрити, не обов'язково йти у ресторан.
Хачапурі – це те, що точно є у списку ваших улюблених страв. Не обов'язково виходити з дому, щоб насолодитися її смаком – його можна легко приготувати вдома, а інгредієнти далекі від вибагливих. 24 Канал пропонує влаштувати грузинську вечірку з рецептом Madame Vorger.
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Рецепт хачапурі по-аджарськи
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
Тісто:
– 400 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 склянка теплої води;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Начинка:
– 250 грамів сиру чеддер або моцарели;
– 200 грамів сиру фета;
– 50 грамів м’якого сиру (наприклад, козячого);
– 1 яйце;
– 1/2 склянки води;
– 1 жовток;
– шматочок вершкового масла.
Приготування:
- Просійте борошно в миску. Розведіть дріжджі у теплій воді. Ложкою зробіть вирву в борошні та влийте туди "дріжджову" воду. Додайте цукор та сіль.
- Спочатку змішайте тісто ложкою, потім рукою. Додайте рослинну олію і вимішуйте на робочій поверхні протягом 10 хвилин, доки тісто не стане м’яким та еластичним.
- Покладіть тісто в чисту миску, змащену рослинною олією. Накрийте вологим рушником і залиште у теплому місці на 1 годину.
- Поки тісто підходить, підготуйте начинку. Натріть обидва види сиру. У глибокій тарілці змішайте сир, 1 яйце та воду. Суміш повинна бути вологою, щоб не пересохнути в духовці.
- Розділіть тісто на дві кулі і покладіть кожну на лист пергаменту, злегка припорошений борошном. Накрийте плівкою і залиште, щоб піднялося.
- Тим часом розігрійте духовку до 250 градусів і залиште деко всередині для нагрівання, щоб імітувати добре розтоплену піч із гарячим дном.
- Пальцями розтягніть тісто у тонкий коржик, особливо зверніть увагу на середину. Якщо тісто липне, додайте трохи борошна. Складайте краї з боків і защіпайте два протилежні кінці, як човник. У центр покладіть начинку.
- Вийміть гаряче деко з духовки. Перенесіть на нього пергамент із хачапурі і випікайте у верхній частині духовки приблизно 11 хвилин до рум’яності тіста (час залежить від духовки).
- Вийміть, покладіть в середину сирий жовток і поверніть у духовку ще на 2 хвилини.
- Вийміть хачапурі з духовки і покладіть зверху два шматочки вершкового масла. Перед подачею змішайте жовток з маслом та сиром виделкою.
Смачного!
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