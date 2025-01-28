Ви й самі від нього не відмовитесь: смачне й поживне хачапурі для дітей
Поєднання тіста та сиру завжди спрацьовує на "відмінно". Тим паче коли йдеться про хачапурі.
Хачапурі не входить до переліку складних страв, а його смак подобається абсолютно усім. Якщо ви хочете потішити свою дитину чимось особливим, 24 Канал пропонує зробити це за рецептом з інстаграму Карини Перовської.
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Рецепт хачапурі для дітей
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця (1 для тіста);
– 5 столових ложок борошна;
– дрібка розпушувача;
– твердий сир – для викладання зверху;
– зелень – для викладання зверху.
Приготування:
Розімніть кисломолочний сир виделкою.
Додайте яйце і добре перемішайте.
Висипте борошно разом з розпушувачем і знову ретельно перемішайте.
Сформуйте "човник" з отриманої суміші.
Натертий сир та нарізану зелень викладіть зверху.
Змастіть бортики яйцем.
Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Він на смак як Ferrero Rocher: смачний десерт з неочікуваного інгредієнта.