Ви й самі від нього не відмовитесь: смачне й поживне хачапурі для дітей

Поєднання тіста та сиру завжди спрацьовує на "відмінно". Тим паче коли йдеться про хачапурі.

Хачапурі не входить до переліку складних страв, а його смак подобається абсолютно усім. Якщо ви хочете потішити свою дитину чимось особливим, 24 Канал пропонує зробити це за рецептом з інстаграму Карини Перовської.

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Рецепт хачапурі для дітей

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця (1 для тіста);

– 5 столових ложок борошна;

– дрібка розпушувача;

– твердий сир – для викладання зверху;

– зелень – для викладання зверху.

Приготування:

Розімніть кисломолочний сир виделкою. Додайте яйце і добре перемішайте. Висипте борошно разом з розпушувачем і знову ретельно перемішайте. Сформуйте "човник" з отриманої суміші. Натертий сир та нарізану зелень викладіть зверху. Змастіть бортики яйцем. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Він на смак як Ferrero Rocher: смачний десерт з неочікуваного інгредієнта.