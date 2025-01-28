Хачапури не входит в перечень сложных блюд, а его вкус нравится абсолютно всем. Если вы хотите порадовать своего ребенка чем-то особенным, 24 Канал предлагает сделать это по рецепту из инстаграма Карины Перовской.
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Рецепт хачапури для детей
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 2 яйца (1 для теста);
– 5 столовых ложек муки;
– щепотка разрыхлителя;
– твердый сыр – для выкладывания сверху;
– зелень – для выкладывания сверху.
Приготовление:
Разомните творог вилкой.
Добавьте яйцо и хорошо перемешайте.
Высыпьте муку вместе с разрыхлителем и снова тщательно перемешайте.
Сформируйте "лодочку" из полученной смеси.
Натертый сыр и нарезанную зелень выложите сверху.
Смажьте бортики яйцом.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
Он на вкус как Ferrero Rocher: вкусный десерт из неожиданного ингредиента.