Хачапури не входит в перечень сложных блюд, а его вкус нравится абсолютно всем. Если вы хотите порадовать своего ребенка чем-то особенным, 24 Канал предлагает сделать это по рецепту из инстаграма Карины Перовской.

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Рецепт хачапури для детей

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 2 яйца (1 для теста);

– 5 столовых ложек муки;

– щепотка разрыхлителя;

– твердый сыр – для выкладывания сверху;

– зелень – для выкладывания сверху.

Приготовление:

Разомните творог вилкой. Добавьте яйцо и хорошо перемешайте. Высыпьте муку вместе с разрыхлителем и снова тщательно перемешайте. Сформируйте "лодочку" из полученной смеси. Натертый сыр и нарезанную зелень выложите сверху. Смажьте бортики яйцом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 – 25 минут.

Приятного аппетита!

Он на вкус как Ferrero Rocher: вкусный десерт из неожиданного ингредиента.