Хачапурі не входить до переліку складних страв, а його смак подобається абсолютно усім. Якщо ви хочете потішити свою дитину чимось особливим, 24 Канал пропонує зробити це за рецептом з інстаграму Карини Перовської.

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Рецепт хачапурі для дітей

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця (1 для тіста);
– 5 столових ложок борошна;
– дрібка розпушувача;
– твердий сир – для викладання зверху;
– зелень – для викладання зверху.

Приготування:

  1. Розімніть кисломолочний сир виделкою.

  2. Додайте яйце і добре перемішайте.

  3. Висипте борошно разом з розпушувачем і знову ретельно перемішайте.

  4. Сформуйте "човник" з отриманої суміші.

  5. Натертий сир та нарізану зелень викладіть зверху.

  6. Змастіть бортики яйцем.

  7. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів протягом 20 – 25 хвилин.

Смачного!

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