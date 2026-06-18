Холодний борщ точно смачніший за окрошку: цей рецепт стане хітом вашого літа

Холодні супи – це чудове рішення проти голоду, коли надворі розгулялася спека. А хіба може бути щось краще за улюблений борщ?

Український холодник підкорить найбільших скептиків щодо "перших" страв. А щоб отримати від процесу приготування лише радість, варто скористатися рецептом улюбленого Володимира Ярославського. До теми Окрошка буде ще смачнішою: шедевральна заправка за 2 хвилини Як приготувати холодник? Інгредієнти:

– 2 середніх запечених буряки;

– 1 середній огірок;

– 3 варені яйця;

– 2 – 3 редиски;

– 500 грамів курячого бульйону;

– 1 смажене куряче філе;

– зелена цибуля, петрушка, кріп;

– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;

– сік 1/3 лимона;

– 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;

– сіль. Цей суп смакує навіть у найбільшу спеку: дивіться відео Приготування: У чашу блендера помістіть запечений буряк, жовтки варених яєць, легкий курячий або овочевий бульйон, сіль, свіжий сік лимона, гірчицю та сметану, після чого збийте все до однорідної шовковистої консистенції. Обов'язково доведіть основу до смаку за допомогою лимонного соку, солі та гірчиці – заправка має бути досить насиченою, оскільки гарнір додаватиметься несолоним. Готову рідку базу поставте в холодильник для повного охолодження. Тим часом відварену або підсмажену курку, редис, свіжий огірок та яєчні білки наріжте акуратною напівсоломкою, а свіжу зелень накришіть дуже дрібно, причому беріть її із запасом. Для подачі викладіть у глибоку тарілку підготовлений мікс із м'яса, овочів, білків та зелені, залийте все холодною буряковою основою і відразу ставте на стіл.