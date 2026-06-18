18 червня, 18:20
Холодний борщ точно смачніший за окрошку: цей рецепт стане хітом вашого літа
Холодні супи – це чудове рішення проти голоду, коли надворі розгулялася спека. А хіба може бути щось краще за улюблений борщ?
Український холодник підкорить найбільших скептиків щодо "перших" страв. А щоб отримати від процесу приготування лише радість, варто скористатися рецептом улюбленого Володимира Ярославського.
До теми Окрошка буде ще смачнішою: шедевральна заправка за 2 хвилини
Як приготувати холодник?
Інгредієнти:
– 2 середніх запечених буряки;
– 1 середній огірок;
– 3 варені яйця;
– 2 – 3 редиски;
– 500 грамів курячого бульйону;
– 1 смажене куряче філе;
– зелена цибуля, петрушка, кріп;
– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;
– сік 1/3 лимона;
– 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;
– сіль.
Цей суп смакує навіть у найбільшу спеку: дивіться відео
Приготування:
- У чашу блендера помістіть запечений буряк, жовтки варених яєць, легкий курячий або овочевий бульйон, сіль, свіжий сік лимона, гірчицю та сметану, після чого збийте все до однорідної шовковистої консистенції.
- Обов'язково доведіть основу до смаку за допомогою лимонного соку, солі та гірчиці – заправка має бути досить насиченою, оскільки гарнір додаватиметься несолоним.
- Готову рідку базу поставте в холодильник для повного охолодження.
- Тим часом відварену або підсмажену курку, редис, свіжий огірок та яєчні білки наріжте акуратною напівсоломкою, а свіжу зелень накришіть дуже дрібно, причому беріть її із запасом.
- Для подачі викладіть у глибоку тарілку підготовлений мікс із м'яса, овочів, білків та зелені, залийте все холодною буряковою основою і відразу ставте на стіл.