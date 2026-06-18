Украинский холодник покорит даже самых ярых скептиков в отношении "первых" блюд. А чтобы процесс приготовления доставил вам только радость, воспользуйтесь рецептом любимого Владимира Ярославского.
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Как приготовить холодник?
Ингредиенты:
– 2 средних запеченных свеклы;
– 1 средний огурец;
– 3 вареных яйца;
– 2–3 редиски;
– 500 граммов куриного бульона;
– 1 обжаренное куриное филе;
– зеленый лук, петрушка, укроп;
– 2 чайные ложки нежной горчицы;
– сок 1/3 лимона;
– 150–180 граммов сметаны жирностью 25%;
– соль.
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Приготовление:
- В чашу блендера положите запеченную свеклу, желтки вареных яиц, легкий куриный или овощной бульон, соль, свежий лимонный сок, горчицу и сметану, после чего взбейте всё до однородной шелковистой консистенции.
- Обязательно доведите основу до вкуса с помощью лимонного сока, соли и горчицы — заправка должна быть достаточно насыщенной, поскольку гарнир будет добавляться несоленым.
- Готовую жидкую основу поставьте в холодильник для полного охлаждения.
- Тем временем отварную или обжаренную курицу, редис, свежий огурец и яичные белки нарежьте аккуратной полусоломкой, а свежую зелень мелко порежьте, причем берите её с запасом.
- Для подачи выложите в глубокую тарелку подготовленную смесь из мяса, овощей, белков и зелени, залейте все холодной свекольной основой и сразу поставьте на стол.