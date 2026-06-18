Украинский холодник покорит даже самых ярых скептиков в отношении "первых" блюд. А чтобы процесс приготовления доставил вам только радость, воспользуйтесь рецептом любимого Владимира Ярославского.

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Как приготовить холодник?

Ингредиенты:

– 2 средних запеченных свеклы;

– 1 средний огурец;

– 3 вареных яйца;

– 2–3 редиски;

– 500 граммов куриного бульона;

– 1 обжаренное куриное филе;

– зеленый лук, петрушка, укроп;

– 2 чайные ложки нежной горчицы;

– сок 1/3 лимона;

– 150–180 граммов сметаны жирностью 25%;

– соль.

Этот суп придётся по вкусу даже в самую жаркую погоду: смотрите видео

Приготовление: