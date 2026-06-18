Український холодник підкорить найбільших скептиків щодо "перших" страв. А щоб отримати від процесу приготування лише радість, варто скористатися рецептом улюбленого Володимира Ярославського.

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Як приготувати холодник?

Інгредієнти:

– 2 середніх запечених буряки;

– 1 середній огірок;

– 3 варені яйця;

– 2 – 3 редиски;

– 500 грамів курячого бульйону;

– 1 смажене куряче філе;

– зелена цибуля, петрушка, кріп;

– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;

– сік 1/3 лимона;

– 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;

– сіль.

Цей суп смакує навіть у найбільшу спеку: дивіться відео

Приготування: