Правильная заправка — прекрасный финальный аккорд любой окрошки, по какому бы рецепту вы её ни готовили. Как приготовить яично-горчичный вариант, рассказывает участник шоу "МастерШеф" Дмитрий Чекало.

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Как приготовить яично-горчичную заправку для окрошки?

Желтки, сваренные вкрутую, тщательно растираем с порцией острой классической горчицы без зерен. Для ориентира: на 2–3 желтка и литр будущей жидкой основы блюда вполне достаточно взять половину чайной ложки этой пикантной заправки.

Та самая пикантная окрошка: смотрите видео

Все пропорции лучше всего корректировать непосредственно в процессе приготовления, ориентируясь на собственный вкус. Главная задача на этом этапе — получить максимально однородную, гладкую пасту без мелких комочков.

Эта заправка подарит очень тонкую вкусовую гармонию. Важно, чтобы горчичный акцент не перебивал другие ингредиенты, а лишь придавал блюду приятную благородную остроту.