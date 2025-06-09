Ви закохаєтесь у нього з першої ложки: холодний полуничний суп – найкраще рішення у спеку

Холодний суп – це чудова нагода смачно поїсти навіть у спеку. А з улюбленою полуницею він смакує ще краще.

Зазвичай полуниця є основою для десертів, але повірте – суп з цією ягодою виходить просто фантастичний. 24 Канал рекомендує обов'язково спробувати цю оригінальну страву з рецептом порталу "На пенсії". Цікаво Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше Рецепт холодного супу з полуницею Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 500 грамів полуниці;

– 100 грамів знежиреного йогурту;

– 100 мілілітрів молока;

– цукор до смаку;

– половинка апельсина. Приготування: Полуницю добре промийте під проточною водою, видаліть плодоніжки та хвостики. Підготовлені ягоди покладіть у чашу блендера. Додайте цукор, натуральний йогурт і трохи молока. З апельсина вичавіть сік і влийте його до суміші. Збивайте всі інгредієнти на високій швидкості приблизно 1 хвилину, до отримання однорідної, шовковистої консистенції. Готову масу розлийте по глибоких тарілках або чашах. Перед подачею охолодіть у холодильнику. Смачного! Просто і вишукано: рецепт полуничної панакоти.