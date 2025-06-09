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9 червня, 08:21
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Ви закохаєтесь у нього з першої ложки: холодний полуничний суп – найкраще рішення у спеку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Холодний полуничний суп є оригінальною стравою, яку варто спробувати в спеку.
  • Основні інгредієнти включають 500 грамів полуниці, знежирений йогурт, молоко, цукор, та половинку апельсина.

Холодний суп – це чудова нагода смачно поїсти навіть у спеку. А з улюбленою полуницею він смакує ще краще.

Зазвичай полуниця є основою для десертів, але повірте – суп з цією ягодою виходить просто фантастичний. 24 Канал рекомендує обов'язково спробувати цю оригінальну страву з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт холодного супу з полуницею 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів знежиреного йогурту;
– 100 мілілітрів молока;
– цукор до смаку;
– половинка апельсина. 

Приготування

  1. Полуницю добре промийте під проточною водою, видаліть плодоніжки та хвостики.

  2. Підготовлені ягоди покладіть у чашу блендера. Додайте цукор, натуральний йогурт і трохи молока.

  3. З апельсина вичавіть сік і влийте його до суміші.

  4. Збивайте всі інгредієнти на високій швидкості приблизно 1 хвилину, до отримання однорідної, шовковистої консистенції.

  5. Готову масу розлийте по глибоких тарілках або чашах. Перед подачею охолодіть у холодильнику.

Смачного!

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