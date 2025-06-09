Ви закохаєтесь у нього з першої ложки: холодний полуничний суп – найкраще рішення у спеку
- Холодний полуничний суп є оригінальною стравою, яку варто спробувати в спеку.
- Основні інгредієнти включають 500 грамів полуниці, знежирений йогурт, молоко, цукор, та половинку апельсина.
Холодний суп – це чудова нагода смачно поїсти навіть у спеку. А з улюбленою полуницею він смакує ще краще.
Зазвичай полуниця є основою для десертів, але повірте – суп з цією ягодою виходить просто фантастичний. 24 Канал рекомендує обов'язково спробувати цю оригінальну страву з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт холодного супу з полуницею
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів полуниці;
– 100 грамів знежиреного йогурту;
– 100 мілілітрів молока;
– цукор до смаку;
– половинка апельсина.
Приготування:
Полуницю добре промийте під проточною водою, видаліть плодоніжки та хвостики.
Підготовлені ягоди покладіть у чашу блендера. Додайте цукор, натуральний йогурт і трохи молока.
З апельсина вичавіть сік і влийте його до суміші.
Збивайте всі інгредієнти на високій швидкості приблизно 1 хвилину, до отримання однорідної, шовковистої консистенції.
Готову масу розлийте по глибоких тарілках або чашах. Перед подачею охолодіть у холодильнику.
Смачного!
Просто і вишукано: рецепт полуничної панакоти.