Хрін на Великдень, який можна їсти без сліз: швидкий рецепт для блендера

За традицією класичний великодній стіл, на якому подають різноманітні м'ясні страви, має супроводжуватися хріном. Цей пікантний соус підкреслює смак шинки, домашньої ковбаси та крашанок.

24 Канал пропонує рецепт негострого хрону, який має м'якший смак, ніж класичний гострий. Його можна їсти без сліз і навіть мастити на хліб.

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Негострий хрін на Великдень

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів хрону;

– 2 буряки;

– 150 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка оцту 9%;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

Корінь хрону добре вимийте і зніміть шкірку овочечисткою.

Нею ж наріжте хрін на тонкі слайси та відправте у блендер. Додайте холодну кип'ячену воду і перебийте усе до однорідності. Має вийти консистенцію каші або густого пюре.

Відварений буряк натріть на дрібній тертці. Перемішайте у мисці з хроном, додайте сіль, цукор, оцет і перемішайте до однорідності.

Перекладіть у герметичну тару і сховайте в холодильник. Можна куштувати.

Смачного!

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