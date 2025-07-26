26 липня, 16:25
Мінімум часу та інгредієнтів: пісочне печиво, яке всі обожнюють ще з дитинства
Основні тези
- Хрустке пісочне печиво-палички – це смачний десерт, який можна легко приготувати вдома.
- В результаті отримаєте розсипчасте та крихке печиво, що тане в роті та приємне на смак та аромат.
Ароматна випічка наповнює домівки теплим та привабливим ароматом, що нагадує про безтурботне дитинство. І найпростішим у приготуванні десертом – є хрустке пісочне печиво.
Воно готується за лічені хвилини й з простих інгредієнтів, а в кінці – присипається цукровою пудрою. Рецептом хрусткого пісочного печива ділиться 24 Канал з посиланням на News24.
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Як спекти смачне пісочне печиво?
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 1,5 чайної ложки цукру;
– дрібка солі;
– 200 грамів води;
– 2 яйця;
– 150 грамів борошна.
Приготування:
- Змішайте м'яке масло з цукром, сіллю і водою у каструлі з товстим дном.
- Відправте на вогонь, постійно помішуючи, розтопіть, але не кип'ятіть. Додайте борошно і варіть на сильному вогні, поки маса не загусне. З каструлі перекладіть у миску.
- Додайте яйця по черзі й замішайте міксером. Перекладіть тісто у кондитерський мішок.
- Стандартне деко від духовки застеліть пергаментом і викладіть масу через кондитерський мішок. Випікайте при 190 градусах 35 хвилин.
- Посипте цукровою пудрою та смакуйте до чаю чи кави.
Готово!
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