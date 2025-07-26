Мінімум часу та інгредієнтів: пісочне печиво, яке всі обожнюють ще з дитинства

Ароматна випічка наповнює домівки теплим та привабливим ароматом, що нагадує про безтурботне дитинство. І найпростішим у приготуванні десертом – є хрустке пісочне печиво.

Воно готується за лічені хвилини й з простих інгредієнтів, а в кінці – присипається цукровою пудрою. Рецептом хрусткого пісочного печива ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Як спекти смачне пісочне печиво?

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 1,5 чайної ложки цукру;

– дрібка солі;

– 200 грамів води;

– 2 яйця;

– 150 грамів борошна.

Приготування:

Змішайте м'яке масло з цукром, сіллю і водою у каструлі з товстим дном.

Відправте на вогонь, постійно помішуючи, розтопіть, але не кип'ятіть. Додайте борошно і варіть на сильному вогні, поки маса не загусне. З каструлі перекладіть у миску.

Додайте яйця по черзі й замішайте міксером. Перекладіть тісто у кондитерський мішок.

Стандартне деко від духовки застеліть пергаментом і викладіть масу через кондитерський мішок. Випікайте при 190 градусах 35 хвилин.

Посипте цукровою пудрою та смакуйте до чаю чи кави.

Готово!

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