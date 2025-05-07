Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Ніжні, м'які всередині й з золотистою скоринкою: найідеальніший рецепт сирників
7 травня, 12:31
2

Ніжні, м'які всередині й з золотистою скоринкою: найідеальніший рецепт сирників

Марта Касіянчук

Сирники – один з найкращих сніданків. Він легкий, ситний та смачний, і часто повертає до спогадів дитинства.

Кожна господиня має свій унікальний варіант сирників. Для тих, хто не дуже добре ладнає з кухнею, існують ідеальні рецепти, які точно вийдуть. Таким ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @olga_riabenko_.

Читайте також Завжди виходять: бельгійські вафлі, які оцінить вся сім'я

Ідеальні сирники – рецепт

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 650 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 4 столові ложки борошна + для панірування;
– олія або масло ГХІ для смаження.

Як приготувати ідеальні сирники: дивіться відео

Приготування:

  1. В миску викладіть сир, вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор та борошно.
     
  2. Вимішайте тісто до поки воно не стане еластичним.
     
  3. Сформуйте ковбаску та наріжте порційно. Можете скористатись склянкою або столовою ложкою і сформувати сирники.
     
  4. Обваляйте в борошні та обсмажте на олії або маслі ГХІ до золотавого кольору з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та ягодами чи фруктами.

Смачного!

Врахуйте:  чому сирники при смаженні розпливаються і тануть.