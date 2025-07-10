Чому ніхто не розповідав про це раніше: цей простий прийом перетворить звичайний плов на шедевр

Плов – основна страва східної кухні, яка завоювала серця і смакові рецептори багатьох гурманів. Для тих, хто хоч раз замислювався над тим, як приготувати смачний плов в домашніх умовах, процес приготування може здатися складним. Однак, за умови дотримання правильних інструкцій створити цю ароматну страву простіше, ніж здається.

Секрет криється не в активних діях, а у мудрому терпінні. Як приготувати справжній плов, який буде не гірший за ресторанний, розповідає 24 Канал з посиланням на "Сусідка".

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Шари – це святе

У кулінарному процесі, що нагадує алхімію, на дні казана, наповненого гарячою олією та курячим жиром, з'являється ароматна основа плову – зірвак. Ця незамінна суміш, що складається зі смаженого м'яса, цибулі та моркви, щедро приправлена спеціями, слугує основою для наваристого й ароматного бульйону.

Роль рису в цій страві надзвичайно важлива. Делікатно покладений зверху зірвака, рис повинен готуватися на парі, а не занурюватися в бульйон під ним. Таке ретельне розміщення дозволяє зернам вбирати пряні соки. Однак, передчасне і часте перемішування суміші порушує цей делікатний баланс – тоді вийде каша.

Як діяти правильно?

Експерти розкрили основні методи приготування ідеально звареного плову. Після додавання рису в каструлю і заливання його водою, кухарі радять почекати, поки рідина майже повністю вбереться.



Секрети ідеального плову / Фото Unsplash

На наступному етапі дерев'яною ложкою або шумівкою акуратно зберіть рис від країв каструлі до центру, створюючи невеликий горбок. Після цього щільно накрийте каструлю кришкою і зменште вогонь до мінімуму, щоб рис спокійно варився протягом 20 – 25 хвилин.

Що категорично не можна робити на цьому етапі:

підіймати кришку;

перемішувати вміст;

додавати воду.

А тепер найскладніше – терпіння. Кухарі радять дозволити вогню, парі та часу творити свою магію. Перемішувати плов рекомендується лише безпосередньо перед подачею на стіл. Після того, як ви знімете каструлю з вогню, дайте їй відпочити під кришкою ще 10 хвилин.

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