Нарешті є рецепт кабачків у лінивому паніруванні: захочете їх готувати лише так
Кабачки є одним з безумовних хітів літа. У всіх є улюблений рецепт, але цей підкорює навіть досвідчених господинь.
Запікання або смаження кабачків у класичному паніруванні зазвичай забирає багато часу через необхідність обвалювати кожен шматочок окремо в кількох мисках. Саме тому став популярним лінивий і швидкий рецепт, який дозволяє отримати улюблену хрустку скоринку без зайвих зусиль, розповідає портал Shuba.
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Як зробити кабачки у лінивому паніруванні?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 60 грамів поленти;
– 30 грамів твердого сиру;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– пів чайної ложки гранульованого часнику;
– 1 чайна ложка солі
– мелений перець до смаку;
– 4 столові ложки оливкової олії;
соус:
– 150 грамів грецького йогурту;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 10 грамів зелені;
– 2 грами солі.
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Приготування:
- Помийте кабачки, наріжте брусочками, посоліть і залиште на 15 – 20 хвилин, після чого злийте сік і злегка промокніть шматочки рушником.
- Окремо підготуйте дрібну поленту та суміш із паприки, гранульованого часнику, солі й чорного перцю.
- На великій пательні з оливковою олією прогрійте поленту протягом 1 – 2 хвилин до золотавості, потім додайте кабачки та спеції і добре перемішайте.
- Обсмажуйте все на середньому вогні близько 11 – 15 хвилин, періодично помішуючи, до появи хрусткої скоринки.
- Зніміть готові овочі з вогню, викладіть на тарілку та одразу притрусіть дрібно натертим сиром.
- Подавайте страву гарячою разом із соусом із йогурту, подрібненого часнику, свіжої зелені, лимонного соку та дрібки солі.