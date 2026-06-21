Запікання або смаження кабачків у класичному паніруванні зазвичай забирає багато часу через необхідність обвалювати кожен шматочок окремо в кількох мисках. Саме тому став популярним лінивий і швидкий рецепт, який дозволяє отримати улюблену хрустку скоринку без зайвих зусиль, розповідає портал Shuba.

Не пропустіть Ця молода картопля в рази смачніша за варену: запікаємо з часником

Як зробити кабачки у лінивому паніруванні?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів кабачків;

– 60 грамів поленти;

– 30 грамів твердого сиру;

– 1 чайна ложка меленої паприки;

– пів чайної ложки гранульованого часнику;

– 1 чайна ложка солі

– мелений перець до смаку;

– 4 столові ложки оливкової олії;

соус:

– 150 грамів грецького йогурту;

– 1 зубчик часнику;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 10 грамів зелені;

– 2 грами солі.

Такі кабачки вам сподобаються / Фото "Готуємо легко"

Приготування: