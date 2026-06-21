Запекание или жарка кабачков в классической панировке обычно занимает много времени из-за необходимости обваливать каждый кусочек по отдельности в нескольких мисках. Именно поэтому стал популярным "ленивый" и быстрый рецепт, который позволяет получить любимую хрустящую корочку без лишних усилий, рассказывает портал Shuba.
Не пропустите : этот молодой картофель в разы вкуснее вареного: запекаем с чесноком
Как приготовить кабачки в "ленивой" панировке?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов кабачков;
– 60 граммов поленты;
– 30 граммов твёрдого сыра;
– 1 чайная ложка молотой паприки;
– половина чайной ложки гранулированного чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– молотый перец по вкусу;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
соус:
– 150 граммов греческого йогурта;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 10 граммов зелени;
– 2 грамма соли.
В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Такие кабачки вам понравятся / Фото "Готовим легко"
Приготовление:
- Помойте кабачки, нарежьте брусочками, посолите и оставьте на 15 – 20 минут, после чего слейте сок и слегка промокните кусочки полотенцем.
- Отдельно приготовьте мелкую поленту и смесь из паприки, гранулированного чеснока, соли и черного перца.
- На большой сковороде с оливковым маслом прогрейте поленту в течение 1 – 2 минут до золотистого цвета, затем добавьте кабачки и специи и хорошо перемешайте.
- Обжаривайте всё на среднем огне около 11 – 15 минут, периодически помешивая, до появления хрустящей корочки.
- Снимите готовые овощи с огня, выложите на тарелку и сразу посыпьте мелко натертым сыром.
- Подавайте блюдо горячим вместе с соусом из йогурта, измельчённого чеснока, свежей зелени, лимонного сока и щепотки соли.