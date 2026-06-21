Запекание или жарка кабачков в классической панировке обычно занимает много времени из-за необходимости обваливать каждый кусочек по отдельности в нескольких мисках. Именно поэтому стал популярным "ленивый" и быстрый рецепт, который позволяет получить любимую хрустящую корочку без лишних усилий, рассказывает портал Shuba.

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Как приготовить кабачки в "ленивой" панировке?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 60 граммов поленты;

– 30 граммов твёрдого сыра;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– половина чайной ложки гранулированного чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– молотый перец по вкусу;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

соус:

– 150 граммов греческого йогурта;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 10 граммов зелени;

– 2 грамма соли.

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Приготовление: