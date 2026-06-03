Кабачки зникнуть зі столу швидше за м'ясо: додайте сирну скоринку

Кабачки щоліта з'являються на столі так часто, що іноді найскладніше не приготувати їх, а придумати щось нове. Смажені, тушковані, оладки – усе це вже давно знайоме.

Але інколи достатньо кількох додаткових інгредієнтів, щоб звичайний овоч заграв зовсім по-іншому. Трохи пармезану, мигдаль, духмяні трави – і кабачки з простого гарніру легко перетворюються на закуску, яку з'їдають швидше, ніж основну страву, розповідає Fajne gotowanie.

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Як смачно приготувати кабачки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачків;

– 24 грами пармезану;

– 60 грамів меленого мигдалю;

– 15 мілілітрів оливкової олії;

– 1 грам солі;

– сушений орегано до смаку.

Чудовий смак без зусиль / Фото Unsplash

Приготування: