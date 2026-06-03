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3 червня, 16:05
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Кабачки зникнуть зі столу швидше за м'ясо: додайте сирну скоринку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кабачки щоліта з'являються на столі так часто, що іноді найскладніше не приготувати їх, а придумати щось нове. Смажені, тушковані, оладки – усе це вже давно знайоме.

Але інколи достатньо кількох додаткових інгредієнтів, щоб звичайний овоч заграв зовсім по-іншому. Трохи пармезану, мигдаль, духмяні трави – і кабачки з простого гарніру легко перетворюються на закуску, яку з'їдають швидше, ніж основну страву, розповідає Fajne gotowanie. 

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Як смачно приготувати кабачки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів кабачків; 
– 24 грами пармезану; 
– 60 грамів меленого мигдалю; 
– 15 мілілітрів оливкової олії; 
– 1 грам солі; 
– сушений орегано до смаку. 

Чудовий смак без зусиль / Фото Unsplash

Приготування: 

  1. Духовку розігрійте до 230 градусів. Кабачки помийте, за потреби обсушіть і наріжте кружальцями завтовшки приблизно 3 – 5 міліметрів.
  2. В окремій мисці змішайте дрібно натертий пармезан, мелений мигдаль і сушений орегано.
  3. Суміш добре перемішайте, щоб спеції рівномірно розподілилися.
  4. Кабачки викладіть у велику миску, посипте сіллю та полийте оливковою олією.
  5. Перемішайте, щоб кожен шматочок був злегка вкритий олією.
  6. Потім обваляйте кабачки в сирно-мигдальній суміші або рівномірно посипте нею зверху.
  7. Перекладіть підготовлені кружальця в жаростійку форму або на деко, застелене пергаментом, в один шар.
  8. Поставте в розігріту духовку та запікайте приблизно 15 – 20 хвилин, поки кабачки не стануть м’якими, а сирна скоринка не набуде золотистого кольору.
  9. Готову страву подавайте гарячою.
  10. За бажанням кабачки можна доповнити сметаною або кетчупом, а перед подачею прикрасити свіжим чебрецем.

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