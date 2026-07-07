Кабачкова ікра "Золота": перевірений рецепт ніжної домашньої закуски

Домашня кабачкова ікра — одна з найпопулярніших літніх заготівель, яка підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим овочевим смаком.

Домашня кабачкова ікра – одна з найпопулярніших літніх заготівель, яка підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим овочевим смаком. Секрет ідеальної текстури полягає в окремому тушкуванні овочів та їхньому ретельному подрібненні блендером, розповідає портал Господинька. До речі Кабачки по-турецьки стали головною знахідкою літа: цей рецепт варто спробувати усім Інгредієнти для приготування Час: 2 години

2 години Порцій: 16 баночок (орієнтовно по 0,5 літра) Інгредієнти:

– 5 кілограмів кабачків;

– 1 кілограм моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 4 столові ложки томатної пасти;

– 100 грамів солі;

– 200 грамів цукру;

– 350–400 мілілітрів олії;

– 10 мілілітрів оцту 9% на кожний 1 літр готової ікри;

– чорний перець (за бажанням). Приготування: Підготовку розпочніть із термообробки посуду. Переверніть банки в каструлю з невеликою кількістю води й прокип'ятить 5 хвилин. Далі підготуйте овочі. Зрілі кабачки очистьте від шкірки та великого насіння, а молоді залиште так; усе наріжте середніми кубиками. Оскільки об'єм великий, зручно готувати одразу у двох каструлях. Окремо обсмажте на олії подрібнену кубиками моркву, згодом додавши до неї цибулю, і тушкуйте до м'якості. В іншій місткій тарі томіть кабачки з додаванням олії (по 100 – 150 мілілітрів на ємність) протягом 40 хвилин після закипання, періодично помішуючи. До м'якої моркви з цибулею викладіть томатну пасту, прогрійте 10 хвилин і ретельно перебийте блендером до однорідності. Так само подрібніть кабачки, з'єднайте обидві маси в каструлях і долийте залишок олії (по 100 – 200 мілілітрів). Після закипання ікри всипте сіль, цукор та дрібку чорного перцю. Протягом 30 хвилин варіть суміш на мінімальному вогні, а наприкінці влийте столовий оцет (із розрахунку 10 мілілітрів на літр маси) й потримайте на плиті ще 5 хвилин. Гарячу кабачкову ікру розкладіть у стерильні банки, герметично закотіть, укутайте на добу ковдрою, а після вистигання перенесіть у прохолодне місце.