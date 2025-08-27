Кабачкова ікра – один з найпростіших делікатесів, які можна зробити з дешевих продуктів. Вона стане чудовим перекусом або додатком до сімейних трапез.

Довгі приготування відходять у минуле, адже в сучасних господинь так багато клопотів. Але це не привід відмовлятися від улюблених закусок – кабачкову ікру можна зробити за лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як заготувати кабачкову ікру на зиму?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 великі кабачки;

– 3 великі моркви;

– 3 середні цибулини;

– 100 грамів томатної пасти;

– 100 мілілілтрів води;

– сіль, цукор, олія.

Приготування:

Овочі наріжте на невеликі шматочки, складіть у рукав для запікання й готуйте при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. Можна додати трохи часнику чи улюблених спецій. Після запікання подрібніть овочі в блендері в три підходи. У кожну порцію додайте по половині чайної ложки солі та цукру, а також близько 30 мілілітрів олії. Потім закрийте кабачкову ікру у стерилізовані банки.

Смачного!

А щоб зима була смачною, варто попіклуватися про запаси заздалегідь. Тим паче що тепер робити їх дуже легко. Наприклад, приготування кількох банок томатного соку точно не забере у вас багато часу та зусиль.