27 серпня, 11:13
Півгодини – і все готово: кабачкова ікра за найпростішим рецептом – не треба стояти біля плити

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кабачкова ікра готується за 35 хвилин з простих інгредієнтів: кабачки, морква, цибуля, томатна паста, вода, сіль, цукор, олія.
  • Ця страва є швидким і легким варіантом для заготівлі на зиму.

Кабачкова ікра – один з найпростіших делікатесів, які можна зробити з дешевих продуктів. Вона стане чудовим перекусом або додатком до сімейних трапез.

Довгі приготування відходять у минуле, адже в сучасних господинь так багато клопотів. Але це не привід відмовлятися від улюблених закусок – кабачкову ікру можна зробити за лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

Як заготувати кабачкову ікру на зиму? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 3 великі кабачки;
– 3 великі моркви;
– 3 середні цибулини;
– 100 грамів томатної пасти;
– 100 мілілілтрів води;
– сіль, цукор, олія.

Приготування

  1. Овочі наріжте на невеликі шматочки, складіть у рукав для запікання й готуйте при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин.
  2. Можна додати трохи часнику чи улюблених спецій.
  3. Після запікання подрібніть овочі в блендері в три підходи.
  4. У кожну порцію додайте по половині чайної ложки солі та цукру, а також близько 30 мілілітрів олії.
  5. Потім закрийте кабачкову ікру у стерилізовані банки. 

Смачного!

А щоб зима була смачною, варто попіклуватися про запаси заздалегідь. Тим паче що тепер робити їх дуже легко. Наприклад, приготування кількох банок томатного соку точно не забере у вас багато часу та зусиль. 