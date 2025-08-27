Довгі приготування відходять у минуле, адже в сучасних господинь так багато клопотів. Але це не привід відмовлятися від улюблених закусок – кабачкову ікру можна зробити за лічені хвилини, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Борщова заправка на зиму
Як заготувати кабачкову ікру на зиму?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 великі кабачки;
– 3 великі моркви;
– 3 середні цибулини;
– 100 грамів томатної пасти;
– 100 мілілілтрів води;
– сіль, цукор, олія.
Приготування:
- Овочі наріжте на невеликі шматочки, складіть у рукав для запікання й готуйте при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин.
- Можна додати трохи часнику чи улюблених спецій.
- Після запікання подрібніть овочі в блендері в три підходи.
- У кожну порцію додайте по половині чайної ложки солі та цукру, а також близько 30 мілілітрів олії.
- Потім закрийте кабачкову ікру у стерилізовані банки.
Смачного!
А щоб зима була смачною, варто попіклуватися про запаси заздалегідь. Тим паче що тепер робити їх дуже легко. Наприклад, приготування кількох банок томатного соку точно не забере у вас багато часу та зусиль.