Полчаса – и все готово: кабачковая икра по простейшему рецепту – не надо стоять у плиты
- Кабачковая икра готовится за 35 минут из простых ингредиентов: кабачки, морковь, лук, томатная паста, вода, соль, сахар, масло.
- Это блюдо является быстрым и легким вариантом для заготовки на зиму.
Кабачковая икра один из самых простых деликатесов, которые можно сделать из дешевых продуктов. Она станет замечательным перекусом или дополнением к семейным трапезам.
Долгие приготовления уходят в прошлое, ведь у современных хозяек так много хлопот. Но это не повод отказываться от любимых закусок – кабачковую икру можно сделать за считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Интересно Борщевая заправка на зиму
Как заготовить кабачковую икру на зиму?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 большие кабачки;
– 3 большие морковки;
– 3 средние луковицы;
– 100 граммов томатной пасты;
– 100 миллилитров воды;
– соль, сахар, масло.
Приготовление:
- Овощи нарежьте на небольшие кусочки, сложите в рукав для запекания и готовьте при температуре 180 градусов примерно 35 минут.
- Можно добавить немного чеснока или любимых специй.
- После запекания измельчите овощи в блендере в три подхода.
- В каждую порцию добавьте по половине чайной ложки соли и сахара, а также около 30 миллилитров масла.
- Затем закройте кабачковую икру в стерилизованные банки.
Приятного аппетита!
А чтобы зима была вкусной, стоит позаботиться о запасах заранее. Тем более что теперь делать их очень легко. Например, приготовления нескольких банок томатного сока точно не займет у вас много времени и усилий.