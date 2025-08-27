Кабачковая икра один из самых простых деликатесов, которые можно сделать из дешевых продуктов. Она станет замечательным перекусом или дополнением к семейным трапезам.

Долгие приготовления уходят в прошлое, ведь у современных хозяек так много хлопот. Но это не повод отказываться от любимых закусок – кабачковую икру можно сделать за считанные минуты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как заготовить кабачковую икру на зиму?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 большие кабачки;

– 3 большие морковки;

– 3 средние луковицы;

– 100 граммов томатной пасты;

– 100 миллилитров воды;

– соль, сахар, масло.

Приготовление:

Овощи нарежьте на небольшие кусочки, сложите в рукав для запекания и готовьте при температуре 180 градусов примерно 35 минут. Можно добавить немного чеснока или любимых специй. После запекания измельчите овощи в блендере в три подхода. В каждую порцию добавьте по половине чайной ложки соли и сахара, а также около 30 миллилитров масла. Затем закройте кабачковую икру в стерилизованные банки.

Приятного аппетита!

А чтобы зима была вкусной, стоит позаботиться о запасах заранее. Тем более что теперь делать их очень легко. Например, приготовления нескольких банок томатного сока точно не займет у вас много времени и усилий.